النيابة تأمر بضبط 7 متهمين في مقتل ربة منزل وحرق 6 منازل بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت نيابة كفر صقر العامة، بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الاثنين، ضبط وإحضار 7 متهمين جدد في واقعة مصرع ربة منزل، بعد رميها بـ"حجر"، التي امتدت إلى إشعال أهل المتوفية النيران في 6 منازل و3 عشش بقرية "سنجها" بدائرة المركز.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب حريق في عدد من منازل قرية "سنجها" التابعة لدائرة مركز كفر صقر.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية، بـ15 سيارة إطفاء وخزانين مياه، تمكنت من السيطرة على الحريق بعد امتداد النيران لـ 6 من منازل القرية، وبالفحص تبين أن الأمر برمته ناتج عن مشاجرة كبيرة بين عدد من الأهالي؛ على خليفة مصرع "فتحية. م" 36 عامًا، ربة منزل، بعد 3 أيام من تواجدها بالمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم عقب تعرضها لإصابة في الرأس.

وتبين من التحقيقات الأولية، مصرع "فتحية" متأثرةً بإصابتها منذ ثلاثة أيام، أثناء مرور زفة عروسة بجوار سرادق عزاء، حيث وقعت مشاجرة بين الطرفين (أصحاب السرادق واصحاب الزفة) وتصادف مرور المجني عليها لزيارة منزل شقيقها، فأصيبت بحجر في رأسها جراء المشاجرة.

وتمكن ضباط مباحث المركز، وقتها، من ضبط اثنين من المتهمين برشق المجني عليها بالحجارة، فيما رفضت أسرتها تلقي العزاء بعد وفاتها، وتوجهوا إلى منازل العرب المقيمين بالقرية وأشعلوا النيران في 6 منازل و3 عشش، فيما تم السيطرة على الحريق.

ودفعت مديرية الأمن بتشكيلات من قوات الأمن والأمن المركزي، إلى القرية؛ تحسبًا لوقوع اشتباكات جديدة، حيث تم ضبط 16 من الأهالي المتهمين بإشعال النيران، و6 من المتهمين بضرب المتوفية بـ"حجر"، وتم التحفظ عليهم جميعًا تحت تصرف النيابة العامة.