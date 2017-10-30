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بالصور - افتتاح فعاليات المهرجان الثقافي الألماني بجامعة المنوفية

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مصراوي Masrawy

بالصور - افتتاح فعاليات المهرجان الثقافي الألماني بجامعة المنوفية

01:34 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

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المنوفية - مروة فاضل:

افتتح سفير ألمانيا لدى ، يوليوس جيورج لوي، يرافقه الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنوفية، فعاليات المهرجان الثقافي الألماني، الذي تنظمه السفارة الألمانية في رحاب جامعة المنوفية على مدار اليوم.

وناقش رئيس الجامعة والسفير الألماني، في إمكانية تطوير العلاقات الألمانية المصرية، حيث إنها توجه دولي.

وأضاف رئيس الجامعة، أن مصر ليست القاهرة فقط، وأن الغالبية العظمى من طلبة الجامعات من الأقاليم وأن محافظة المنوفية من أقل المحافظات نسبة في الأمية وتخرج منها رؤساء الجمهورية وعلماء وباحثين على أعلى مستوى.

وأضاف أن جامعة المنوفية تسعى لعمل اتفاقيات تعاون مع الجامعات الألمانية، وبحث إمكانية الاستفادة في مجالات الطب والطاقة والتبادل الطلابي، وإرسال البعثات العلمية وتبادل الخبرات العلمية والعملية.

وأشار السفير الألمانى إلى أهمية إقامة مثل هذه المهرجانات الثقافية لتعريف الشعب المصرى وخاصة المقيمين فى الأقاليم بالدولة الألمانية والأنشطة فى كافة المجالات وتبادل الثقافة الألمانية مع الثقافة المصرية على نطاق أوسع.

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