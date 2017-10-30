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تفعيل وحدات "الكومبوست" بالمدارس الزراعية في قنا

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مصراوي Masrawy

تفعيل وحدات "الكومبوست" بالمدارس الزراعية في قنا

01:33 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

عبدالحميد الهجان محافظ قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، اليوم الاثنين، تفعيل وحدة الكومبوست بالمدارس الزراعية بالمحافظة، بهدف تدوير مخلفات المدارس غير الصلبة والمخلفات الواردة من الوحدات المحلية لإنتاج السماد العضوي "الكومبوست".

وأوضح الهجان أن الوحدة الجديدة سوف تعمل تحت إشراف معلمي المدارس، كما سيتم تدريب الطلاب عمليًا للعمل عليها، مشيرًا إلى أنها توفر مصرف آمن ونافع للتخلص من المخلفات الزراعية وغير الزراعية التي تخلفها هذه المدارس، ومن ثَم استغلالها في إنتاج سماد عضوي، وإنتاج محاصيل زراعية صحية خالية من أي ملوثات كيميائية، مضيفًا أنه تم توجيه مسؤولي الوحدات المحلية للتنسيق مع المدارس الزراعية لتوريد المخلفات إليها والاستفادة من السماد العضوي بعد تغطية احتياجات تلك المدارس.

من جانبه ذكر الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أنه يمكن من خلال وحدة "الكومبوست" إنتاج 300 كيلو جرام سماد عضوي، من كل طن مخلفات من خلال معالجتها بالكمر والماء والتقليب الدوري، لمدة 4 أشهر، مشيرًا إلى أن هذه الكمية تكفي لتسميد فدان زراعي، وأضاف أن المديرية نظمت ورشة عمل استهدفت تدريب 16 معلمًا من معلمي المواد الزراعية على إنتاج "الكومبوست" ونوه إلى أنه تم تطبيق التجربة بمدرستي فرشوط ونجع حمادي كبداية وتم تعميمها على المدارس الزراعية التسع التابعة للمديرية.

وذكر وكيل وزارة التربية والتعليم، أن مدرسة فرشوط حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في تنفيذ هذا المشروع.

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