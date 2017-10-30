مصرع جندي باكستاني وإصابة آخر في انفجار بمنطقة وزيرستان

إسلام آباد- أ ش أ:

لقي جندي باكستاني مصرعه وأصيب آخر، جراء انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع في جنوب منطقة وزيرستان الجبلية الواقعة في شمال غرب البلاد.

وذكر مسئول الإدارة السياسية في المنطقة، في تصريح نقلته صحيفة "دون" الباكستانية اليوم الاثنين، أن التفجير تم بالتحكم عن بعد واستهدف سيارة لقوات الأمن أثناء قيامها بدورية اعتيادية، عندما انفجرت عبوة ناسفة مخبأة بالقرب من نقطة تفتيش جورجوراي في ساروكاي..مشيرا إلى أن قوات الأمن الباكستانية قامت بتطويق المنطقة.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

يذكر أن منطقة جنوب وزيرستان تحد مقاطعة بكتيكا الأفغانية التي تعد مركزا لنشاط المسلحين.

وشن الجيش الباكستاني عملية فى يونيو 2014 فى منطقة وزيرستان الشمالية للقضاء على العناصر المسلحة فى المناطق القبلية وإنهاء حالة التمرد التي أودت بحياة الآلاف من المدنيين منذ العام 2004.