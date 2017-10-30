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صورة "سيلفى" وراء غرق 8 أشخاص في الفلبين

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مصراوي Masrawy

صورة "سيلفى" وراء غرق 8 أشخاص في الفلبين

01:44 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

ارشيفيه

مانيلا - (د ب أ):

أعلنت الشرطة الفلبينية، اليوم الاثنين، غرق ثمانية أشخاص، بينهم طفلان، إثر انقلاب قاربهم.

وقال مسؤول الشرطة، جونا كارلو كوباليس، إن هناك خمسة أشخاص نجوا من الحادث الذي وقع أمس الاحد في منطقة لاجونا دي باي، وهي أكبر بحيرة في الفلبين، وتقع على بعد 32 كيلومترا جنوب مانيلا.

وأضاف أن القارب كان يقل 13 فردا تربطهم علاقة دراسية سابقة، وكانوا في طريقهم لحضور حفل عيد ميلاد.

وقال كوباليس: "تجمع ركاب الركاب على جانب القارب لالتقاط صور سيلفي أثناء الرحلة، ما تسبب في ميله وانقلابه"وأضاف "أن القارب كان مكتظا أيضا بالركاب".

وتقوم الشرطة بالتحقيق مع مالكي القارب، لاحتمال تقصيرهم، وذلك وسط ما يتردد حول عدم تسجيل القارب ضمن وسائل نقل الركاب، وأنه مسجل فقط لنقل أعلاف الحيوانات.

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