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تونس تؤكد مساندتها للحكومة الإسبانية في أزمة كتالونيا

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مصراوي Masrawy

تونس تؤكد مساندتها للحكومة الإسبانية في أزمة كتالونيا

01:41 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

تونس تؤكد مساندتها للحكومة الإسبانية في أزمة كتالونيا

تونس- أ ش أ:
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية التونسية مساندة تونس للجهود التي تقوم بها الإسبانية لايجاد حل للأزمة الكتالونية في إطار احترام الدستور والقوانين الإسبانية.

وشددت الوزارة - في بيان اليوم، الإثنين، تعقيبا على إعلان مقاطعة كتالونيا الإسبانية الاستقلال أحادي الجانب، على تمسك تونس، انطلاقا من ثوابت سياستها الخارجية، بمباديء سيادة الدول ووحدة أراضيها، والعمل على تسوية الخلافات والنزاعات بالطرق السلمية، وبتغليب منهج الحوار والتفاوض حفاظا على استقرار الشعوب والدول وأمنها.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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