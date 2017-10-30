تونس تؤكد مساندتها للحكومة الإسبانية في أزمة كتالونيا
تونس تؤكد مساندتها للحكومة الإسبانية في أزمة كتالونيا
01:41 م الإثنين 30 أكتوبر 2017
تونس- أ ش أ:
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية التونسية مساندة تونس للجهود التي تقوم بها الحكومة الإسبانية لايجاد حل للأزمة الكتالونية في إطار احترام الدستور والقوانين الإسبانية.
وشددت الوزارة - في بيان اليوم، الإثنين، تعقيبا على إعلان مقاطعة كتالونيا الإسبانية الاستقلال أحادي الجانب، على تمسك تونس، انطلاقا من ثوابت سياستها الخارجية، بمباديء سيادة الدول ووحدة أراضيها، والعمل على تسوية الخلافات والنزاعات بالطرق السلمية، وبتغليب منهج الحوار والتفاوض حفاظا على استقرار الشعوب والدول وأمنها.
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