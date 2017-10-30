مصدر تونسي: توقيف 2700 مهاجر غير شرعي منذ مطلع العام

تونس- (د ب أ):

أوقفت الوحدات البحرية التونسية أكثر 2700 شخص خلال محاولات للهجرة غير الشرعية منذ مطلع العام الجاري، بينهم عدد كبير من المتشددين والملاحقين قضائيا في جرائم حق عام وقتل.

وقال المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي خليفة الشيباني، في تصريحات نقلتها الصحافة المحلية اليوم الاثنين، إن 2710 أشخاص جرى توقيفهم في محاولات للهجرة السرية (غير الشرعية) عبر البحر منذ بداية العام وحتى يوم 25 من أكتوبر الجاري.

وأوضح أن من بين الموقوفين عددا من الملاحقين في قضايا حق عام وجرائم قتل، بالإضافة إلى متشددين وعناصر إرهابية.

وأشار الشيباني إلى أن أنيس الحناشي، شقيق أحمد الحناشي منفذ الاعتداء بالسكين في مارسيليا، والذي اعتقلته السلطات الإيطالية في مدينة بولونيا، كان قد وصل إلى إيطاليا ضمن إحدى هذه الرحلات.

وقد نشطت الرحلات السرية بقوة مجددا عبر السواحل التونسية بعد التضييق على تهريب البشر انطلاقا من السواحل الليبية.

ووصل بالفعل المئات من التونسيين الشهر الجاري إلى لامبيدوزا الإيطالية، وهي أقرب نقطة من السواحل التونسية.

وقال الشيباني إن 106 من منظمي هذه الرحلات اعتُقِلوا حتى الآن، فيما أشار أيضا إلى تواطؤ مهربين في إيطاليا، وأفاد باعتقال السلطات الإيطالية من جهتها لـ11 عنصرا من المتورطين في تنظيم مثل هذه الرحلات.

وصرح بأن عددا من قوارب الهجرة السرية كانت محملة بسلع مهربة مثل السجائر الرخيصة إلى جانب مواد مخدرة.