الصين: نؤيد جهود حكومة مدريد للحفاظ على الوحدة الوطنية في إسبانيا

بكين – (أ ش أ):

أعربت الصين عن تأييدها لجهود الحكومة الإسبانية للحفاظ على الوحدة الوطنية في البلاد، وذلك عقب إعلان برلمان كتالونيا الاستقلال يوم الجمعة الماضية في خطوة قابلها رئيس الوزراء الإسبانى ماريانو راجوى بإعلانه إقالة الزعيم الكتالونى كارليس بويغديمونت وحكومته وإجراء انتخابات جديدة يوم 21 ديسمبر القادم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشان يينغ - فى تعليق رسمى لها علي موافقة مجلس الشيوخ الإسباني على تطبيق المادة 155 من الدستور الإسباني، والذي يعلق الحكم الذاتي في كتالونيا ويسمح لمدريد بالسيطرة على المؤسسات الرئيسية الكتالونية - "إن موقف الصين من هذه القضية ثابت وواضح، حيث أن بكين تعتبرها قضية تتعلق بالشئون الداخلية لإسبانيا.. وتتفهم وتدعم جهود الحكومة الإسبانية للحفاظ على الوحدة الوطنية والوئام العرقى وسلامة الأراضى الإسبانية".

وأضافت أن الصين تعارض التحركات الانفصالية الرامية إلى تقسيم أي بلد من البلاد وخرق سيادتها القانونية، مؤكدة أن أسبانيا قادرة على حماية النظام الاجتماعى وحقوق المواطنين فى ظل الإطار القانونى والمؤسسي.

ونوهت هوا تشان يينغ بالتعاون بين الصين وإسبانيا فى مختلف المجالات على أساس مبادئ احترام السيادة الإقليمية والوحدة الوطنية وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية لبعضهما البعض.