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إجلاء أكثر من 500 ألف في روسيا بسبب تهديدات بوجود قنابل الشهر الماضي

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مصراوي Masrawy

إجلاء أكثر من 500 ألف في بسبب تهديدات بوجود قنابل الشهر الماضي

01:30 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

إجلاء أكثر من 500 ألف في روسيا بسبب تهديدات بوجود قنابل الشهر الماضي

أرشيفية

موسكو - (د ب أ):

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الاثنين أنه تم إجلاء أكثر من 500 ألف شخص من أماكن عامة في أنحاء روسيا خلال الشهر الماضي بسبب تهديدات بوجود قنابل.

وقالت وزارة الطوارئ -بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء إنها تلقت مكالمات مجهولة تهدد بوجود متفجرات في أكثر من 1300 موقع في أكثر من 50 مدينة روسية.

وأشارت الوزارة إلى أنه" تم التحقيق في جميع الأماكن. ولم يتم إثبات صحة التهديدات".

وكانت موجة التهديدات بوجود قنابل قد بدأت منتصف سبتمبر الماضي، حيث تم التهديد باستهداف مدارس ومراكز تجارية ومطارات ومحطات قطارات.

ولم ترد تقارير حول العثور على قنبلة حقيقية في أي من هذه الحالات.

وأفادت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء الشهر الماضي بأنه تم التوصل إلى أن الكثير من المكالمات صادر من أوكرانيا.

ويشار إلى أن العلاقات بين روسيا وأوكرانيا ساءت بدرجة كبيرة منذ أن ضمت روسيا منطقة القرم الواقعة بجنوب أوكرانيا لأراضيها منذ ثلاثة أعوام.

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