القوة الجوية بالجيش الإيراني تبدأ غدا تدريبا على "ضرب الأهداف البعيدة"

طهران - (د ب أ):

تبدأ القوة الجوية التابعة للجيش الإيراني غدا الثلاثاء مناورات عسكرية بمشاركة جميع قواعدها.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء "فارس" فإن المناورات تهدف إلى التدريب "على ضرب الأهداف البعيدة".

ونقلت الوكالة عن المسؤول العسكري العميد طيار مسعود روزخوش القول إن المناورات التي تحمل عنوان "الاقتدار الجوي لفدائيي الولاية" ستجرى باستخدام مختلف أنواع المقاتلات ومنظومات القتال الجوي.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عنه القول إن المناورات ستشمل طائرات قاذفة استراتيجية من طراز سوخوي 24، وكذلك مقاتلات إف 4 وإف 5 وميج 29 وإف 14، وطائرات تزود بالوقود وطائرات نقل وإسناد، وطائرات مسيرة مزودة بصواريخ دقيقة وقنابل ذكية ذات مدى بعيد.

وأضاف أنه "سيتم في هذه المناورات عرض المنظومات والمعدات الحربية المصنعة محليا، والتي تم تطويرها في المراكز الجامعية والصناعية في البلاد".