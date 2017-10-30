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بعيدًا عن استخدامه في الطعام.. فوائد تجميلية لزيت الزيتون

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مصراوي Masrawy

بعيدًا عن استخدامه في الطعام.. فوائد تجميلية لزيت الزيتون

01:34 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

بعيدًا عن استخدامه في الطعام.. فوائد تجميلية لزيت الزيتون

بعيدًا عن استخدامه في الطعام.. فوائد أخرى لزيت الز

كتبت- هاجر حاتم:

ذكر موقع allure المتخصص في التجميل والعناية بالبشرة، فوائد عديد لزيت الزيتون بعيدًا عن استخداماته في الطعام.

1- مزيل لمكياج العيون

يمكن استخدام قطرات منه لإزالة مكياج العيون، ثم مسح العينين بقطعة قطن مبللة بالماء الدافئ.

2- مرطب للشعر قبل استخدام الشامبو

فوائد زيت الزيتون للشعر معروفة منذ أيام المصريين القدماء. ضعي القليل من زيت الزيتون الدافئ على شعرك قبل استخدام الشامبو، حيث يعمل على ترطيبه، واتركيه لمدة 10-20 دقيقة، ثم اغسليه بالشامبو الخاص بك.

3-مقشر للشفاه

ضعي القليل منه مع السكر، وافركيه على شفتيك، لإزالة الجلد الميت، ولمعان الشفاه.

4- نمو الأظافر

عند طهي الطعام، احرصي على وضع القليل منه على يديك باستمرار، لأظافر لامعة وقوية.

5- ترطيب الجلد قبل الحلاقة

حتى تتجنب مشاكل الحكة وتشقق الجلد بعد الحلاقة، ضع ماكينة الحلاقة قبل استخدامها في زيت الزيتون واتركها لبضع دقائق.

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