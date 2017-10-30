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رفض طعن مرشح لعضوية نقابة المهن التمثيلية على استبعاد أوراق ترشحه

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مصراوي Masrawy

رفض طعن مرشح لعضوية نقابة المهن التمثيلية على استبعاد أوراق ترشحه

01:28 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

رفض طعن مرشح لعضوية نقابة المهن التمثيلية على استبعاد أوراق ترشحه

مجلس الدوله

كتب- محمود الشوربجي:

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري أفراد برفض الطعن المقدم من الفنان أحمد السيد المرشح السابق لعضوية مجلس نقابة المهن التمثيلية، ضد نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف ذكي لاستبعاد أوراقه من الترشح.

وقدم الممثل القانوني لنقابة المهن التمثيلية، ما يفيد بأن مقدم الطعن عضو بنقابة السينمائيين شعبة إنتاج، وهو ما يخالف اللائحة الانتخابية وقانون النقابة؛ وينتفي مع شروط الترشح.

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