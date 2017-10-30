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حبس مدير أمن ديوان محافظة المنيا في قضية رشوة

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حبس مدير أمن ديوان محافظة المنيا في قضية رشوة حبس مدير أمن ديوان محافظة المنيا في قضية رشوة

التحرير

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أمرت نيابة المنيا، برئاسة محمد نجاتي، اليوم الإثنين، بحبس مدير أمن ديوان المحافظة ، وموظف بمديرية التربية والتعليم، وصاحب شركة توريدات، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن الأول كان يقوم بدور الوسيط للثاني والثالث، لتقديم رشوة مالية على سبيل تسهيل إنهاء إجراءات اعتمادات ومخالصات وترسية مناقصات خاصة بتوريد أغذية للمحافظة.

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وتمكن فرع هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا من ضبط المتهمين الثلاثة وهم: "آ. ن."، مدير أمن ديوان عام المحافظة، و"محمد ف."، موظف، و"محمد م."، صاحب شركة توريدات.

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