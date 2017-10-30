سفير بريطانيا: استثمار 1.7 مليار جنيه في مشروع للطاقة الشمسية بمصر

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أعلن سفير بريطانيا لدى مصر، جون كاسن، عن أن بلاده تستثمر في مشروع بنبان للطاقة الشمسية، الذي يوفر الطاقة النظيفة لأكثر من 350 ألف شخص، ويخلق ما يصل إلى 6 آلاف فرصة عمل.

وقال كاسن، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إن هذا يعكس التزام بلاده بدعم مصر كشريك أول، من خلال موجة جديدة من الاستثمارات تدعم تطور مصر، وتوفر فرص عمل جديدة وترسم مستقبلا أكثر إشراقا للأجيال المقبلة.

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وأضاف أن مؤسسة التمويل التنموي للمملكة المتحدة تستثمر مبلغ 97 مليون دولار أمريكي، أي أكثر من 1.7 مليار جنيه مصري، في مشروع بنبان للطاقة الشمسية، الذي سيصبح عند اكتماله أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم، كما ستدعم استثمارات المملكة المتحدة توليد 400 ميجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة، أي أكثر من 20% من إجمالي الطاقة الإنتاجية للمشروع.

وأوضح أن المؤسسة, وهي شركة مملوكة بالكامل للحكومة البريطانية, جزء من تحالف تقوده مؤسسة التمويل الدولية IFC، التي تقدم حزمة تمويلية بقيمة 653 مليون دولار لتمويل إنشاء 13 محطة للطاقة الشمسية في مشروع "Nubian Suns" في مدينة أسوان، وهو جزء من مشروع بنبان، الذي سيضم 32 محطة للطاقة الشمسية.