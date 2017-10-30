أخبار عاجلة

180 ثانية دوري - الدوري المصري ده ولا البريميرليج؟! -
اليوم.. الحكم على "مشاغب" وآخرين في قضية "اقتحام الأمن الوطني" -
مساء الأنوار - حلقة الإثنين 30 أكتوبر 2017 -
"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ" -
مساء الأنوار - لقاءات مع الفائزين ببطولة إفريقيا وبطولة العالم للكيك بوكس -
اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي" -
مساء الأنوار - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات الأسبوع مع ك. أحمد الشناوي -
مساء الأنوار - تحليل مباراة الزمالك ووادي دجلة مع ك.محمد فاروق وك. علي ماهر -
بعد توقف 27 عاما.. انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية إلى العراق -
عبدالمنعم سعيد: يجب تخصيص أحدث الأسلحة لقوات الأمن للتغلب على الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

سفير بريطانيا: استثمار 1.7 مليار جنيه في مشروع للطاقة الشمسية بمصر

Google+ Print
سفير بريطانيا: استثمار 1.7 مليار جنيه في مشروع للطاقة الشمسية بمصر سفير بريطانيا: استثمار 1.7 مليار جنيه في مشروع للطاقة الشمسية بمصر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن سفير بريطانيا لدى ، جون كاسن، عن أن بلاده تستثمر في مشروع بنبان للطاقة الشمسية، الذي يوفر الطاقة النظيفة لأكثر من 350 ألف شخص، ويخلق ما يصل إلى 6 آلاف فرصة عمل.

وقال كاسن، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إن هذا يعكس التزام بلاده بدعم مصر كشريك أول، من خلال موجة جديدة من الاستثمارات تدعم تطور مصر، وتوفر فرص عمل جديدة وترسم مستقبلا أكثر إشراقا للأجيال المقبلة. 

شاهد أيضا

وأضاف أن مؤسسة التمويل التنموي للمملكة المتحدة تستثمر مبلغ 97 مليون دولار أمريكي، أي أكثر من 1.7 مليار جنيه مصري، في مشروع بنبان للطاقة الشمسية، الذي سيصبح عند اكتماله أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم، كما ستدعم استثمارات المملكة المتحدة توليد 400 ميجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة، أي أكثر من 20% من إجمالي الطاقة الإنتاجية للمشروع.

وأوضح أن المؤسسة, وهي شركة مملوكة بالكامل للحكومة البريطانية, جزء من تحالف تقوده مؤسسة التمويل الدولية IFC، التي تقدم حزمة تمويلية بقيمة 653 مليون دولار لتمويل إنشاء 13 محطة للطاقة الشمسية في مشروع "Nubian Suns" في مدينة أسوان، وهو جزء من مشروع بنبان، الذي سيضم 32 محطة للطاقة الشمسية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
180 ثانية دوري - الدوري المصري ده ولا البريميرليج؟!

180 ثانية دوري - الدوري المصري ده ولا البريميرليج؟!

"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ"

"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ"

مصرع شخص في حادث مروري بأسوان

مصرع شخص في حادث مروري بأسوان

هيكل: مصر في حاجة إلى قناة فضائية تخاطب الغرب بلغته (فيديو)

هيكل: مصر في حاجة إلى قناة فضائية تخاطب الغرب بلغته (فيديو)