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مصدر: تطوير نقطة شرطة جزيرة الوراق لخدمة الأهالي ومكافحة الجريمة

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مصراوي Masrawy

مصدر: تطوير نقطة شرطة جزيرة الوراق لخدمة الأهالي ومكافحة الجريمة

01:24 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

مصدر: تطوير نقطة شرطة جزيرة الوراق لخدمة الأهالي ومكافحة الجريمة

مديرية أمن الجيزة

كتب - محمد شعبان:
أكد مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة، انتظام العمل بنقطة شرطة جزيرة الوراق، عقب الانتهاء من أعمال التجديد، اليوم الإثنين.
وقال المصدر إنه تم دعم النقطة بعدد من رجال الشرطة (ضباط -أمناء-جنود) خاصة عناصر البحث الجنائي؛ لفرض السيطرة الأمنية، ومكافحة الجريمة، وضبط الخارجين عن القانون.
ولفت المصدر إلى أن النقطة تعد امتدادًا لقسم شرطة الوراق؛ لضمان التواجد الشرطي الفعلي طوال الـ 24 ساعة، ومن ثم حفظ الأمن.
وأشار المصدر إلى الجهود التي بذلها ضباط قطاع فرقة شمال الجيزة بقيادة العقيد محمد عرفان، مفتش القطاع، والعقيد محمد فوزي، مأمور قسم الوراق؛ لدعم النقطة بالأفراد والمعدات.
وشدد المصدر على أن افتتاح نقطة شرطة جزيرة الوراق يأتي تلبية لمطالب الأهالي بزيادة التواجد الشرطة بالجزيرة، تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار.
يُذكر أن جزيرة الوراق كانت تضم منشأة صغيرة تضم عناصر شرطة بأعداد قليلة لمتابعة الحالة الأمنية، لكنها أغلقت عقب الاشتباكات التي وقعت بين الشرطة والأهالي أثناء تنفيذ أعمال إزالة المنازل المخالفة.

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