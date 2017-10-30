القبض على نصاب بمصر الجديدة استولى على 218 ألف جنيه من تاجر أحذية

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة القبض على بائع متجول نصب على تاجر أحذية واستولى منه على مبلغ 218 ألف جنيه، بحجة تخليص صفقة أحذية، أرخص من مثيلاتها بالسوق، وحول جزء من المبلغ إلى عملات أجنبية ودولارات.

وردت معلومات للمقدم سمير مجدي رئيس مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، تفيد تواجد أحد الأشخاص على أحد المقاهي، وبحوزته عملات أجنبية ومصرية ويقوم بالإنفاق ببزخ، ويدفع دولارات مقابل "المشاريب".

أمر العميد محمود هندي رئيس قطاع شرق القاهرة بجمع التحريات التي كشفت أن المذكور يدعى "عوني س م"، 43 سنة، بائع متجول مطلوب التنفيذ عليه في قضايا تبديد، وعثرت الشرطة بحوزته على مبلغ 10300 دولار أمريكي، و2000 جنيه، وسلسلة، وانسيال فضة، وهاتفين.

وأمام رجال المباحث، وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بقيامه بالنصب على "ج ح 47 سنة"، تاجر بمنطقة روض الفرج، واستولى منه على مبلغ 218 ألف جنيه عقب إيهامه بقدرته على استيراد كمية من الأحذية بسعر أقل من مثيلاتها بالأسواق ثم قام بتغيير جزء من المبلغ إلى العملة الأجنبية واشترى لنفسه هاتفين، وسلسلة وانسيال فضة، وأنفق باقي المبلغ على متطلباته الشخصية.

اتهمه المجني عليه بالنصب، وتحرر محضر بالواقعة، وأمر اللواء محمد منصور مدير المباحث بإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.