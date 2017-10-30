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قدمت إلى منزله مرة واحدة.. فك طلاسم مقتل أردني داخل شقته بأكتوبر

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مصراوي Masrawy

قدمت إلى منزله مرة واحدة.. فك طلاسم مقتل أردني داخل شقته بأكتوبر

01:21 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

قدمت إلى منزله مرة واحدة.. فك طلاسم مقتل أردني داخل شقته بأكتوبر

أجهزة الأمن بالجيزة

كتب - محمد شعبان:

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الإثنين، في فك طلاسم العثور على جثة أردني يحمل الجنسية الأمريكية مقتولا داخل شقته بأكتوبر، وسرقة مبلغ مالي وهاتفي محمول.

وعثر على الجثة داخل دورة مياه المنزل مكبلة اليديين والقدمين، وعلى فمه لاصق طبي، ولا توجد أية إصابات ظاهرية أو آثار طعنات.

وكشفت تحريات العقيد عمرو البرعي، مفتش مباحث قطاع وسط أكتوبر، أن المجني عليه "72 سنة"، يقيم بمفرده، ويتواجد بالقاهرة من فترة طويلة.

جهود البحث التي قادها المقدم عمرو حجازي، وكيل الفرقة، توصلت إلى أن المجني عليه كانت تربطه علاقة صداقة بسيدة، حضرت إلى شقته مرة واحدة فقط.

تتبع إسلام المهداوي، رئيس مباحث قسم أول أكتوبر، تلك السيدة، وتبين أن زوجها وراء الجريمة، وبعدما اتفق مع صديقه على سرقة المجني عليه خاصة أنه يقيم بمفرده، واستغلا المعلومات التي أمدتهما بها الزوجة.

وتمكن الرائد عصام نصير، معاون مباحث قسم أول أكتوبر، من ضبط المتهمين بأحد الأكمنة، وأقرا بارتكاب الجريمة، بدافع السرقة.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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مصراوي Masrawy

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