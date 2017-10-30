الصدفة تكشف ملابسات سرقة سيارة شركة بيبسي بكرداسة
الصدفة تكشف ملابسات سرقة سيارة شركة بيبسي بكرداسة
01:20 م الإثنين 30 أكتوبر 2017
كتب - محمد شعبان:
قادت الصدفة قوات الشرطة بالجيزة لكشف ملابسات سرقة سيارة تابعة لشركة "بيبسي" بمركز العياط، وتم ضبط المتهمين بسرقتها بمركز كرداسة.
البداية أثناء مرور النقيب عمرو عبد الجليل، معاون مباحث كرداسة، بمنطقة المعتمدية، تلاحظ له توقف سيارة نقل ماركة شيفروليه، يستقلها 3 أشخاص.
تبين بالفحص أن السيارة ملك شركة بيبسي، مبلغ بسرقتها منذ 3 أيام بالعياط، وأقر المتهمون الثلاثة بسرقتها وحمولتها "كمية كبيرة من منتجات الشركة" بأسلوب المفتاح المصطنع من أمام منزل السائق، وأنهم كانوا في طريقهم لتصريفها.
حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
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