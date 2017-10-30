أخبار عاجلة

مساء الأنوار - حلقة الإثنين 30 أكتوبر 2017 -
"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ" -
مساء الأنوار - لقاءات مع الفائزين ببطولة إفريقيا وبطولة العالم للكيك بوكس -
اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي" -
مساء الأنوار - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات الأسبوع مع ك. أحمد الشناوي -
مساء الأنوار - تحليل مباراة الزمالك ووادي دجلة مع ك.محمد فاروق وك. علي ماهر -
بعد توقف 27 عاما.. انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية إلى العراق -
عبدالمنعم سعيد: يجب تخصيص أحدث الأسلحة لقوات الأمن للتغلب على الإرهاب -
«BMW» تسعى للتأكد من سلامة نظام الخرائط في سياراتها ذاتية القيادة -
«رينو» تطرح «كابتشر» في الأسواق العالمية في هذا الموعد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

العثور على جثة افريقي مقتولاً بـ 7 طعنات داخل شقته بالبساتين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

العثور على جثة افريقي مقتولاً بـ 7 طعنات داخل شقته بالبساتين

01:18 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

العثور على جثة افريقي مقتولاً بـ 7 طعنات داخل شقته بالبساتين


كتب – فتحي سليمان:
عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، مساء الأحد، على جثة شاب افريقي الجنسية تابع لدولة "جامبيا"، مقتولاً داخل شقته بمنطقة المعراج بالبساتين.

تلقي اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، إخطاراً من قسم شرطة البساتين بالعثور على جثة "ادريسا شريف"، ثلاثيني، يحمل جنسية دولة جامبيا، داخل شقته، وبها عدة طعنات في البطن والصدر.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن القاتل طعن المجني عليه 7 طعنات بسلاح أبيض، ثم تركه جثة هامدة ولاذ بالهرب.

وحددت أجهزة الأمن هوية القاتل، وجاري ملاحقته، ولم تتوصل التحريات إلى دوافعه لارتكاب جريمته حتى الآن.
وأمر اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، بسرعة القبض على المتهم وتقديمه للعدالة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "المكنه طلعت دولارات".. عصابة توهم المواطنين بقدرتها على توليد دولارات

    أخبار

  • مباحث القاهرة تُوقع بشخصين قاما بسرقة مبرمج حاسب آلي بالبساتين

    أخبار

  • ضبط حداد بتهمة تصنيع أسلحة نارية وبيعها للعناصر الإجرامية بالبساتين

    أخبار

  • تشييع جثمان ضابط الشرطة شهيد هجوم البساتين بحضور وزير الداخلية

    أخبار

إعلان

a6ed3fe136.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
اليوم.. الحكم على "مشاغب" وآخرين في قضية "اقتحام الأمن الوطني"

اليوم.. الحكم على "مشاغب" وآخرين في قضية "اقتحام الأمن الوطني"

"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ"

"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ"

اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي"

اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي"

بعد توقف 27 عاما.. انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية إلى العراق

بعد توقف 27 عاما.. انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية إلى العراق