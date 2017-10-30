العثور على جثة افريقي مقتولاً بـ 7 طعنات داخل شقته بالبساتين



كتب – فتحي سليمان:

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، مساء الأحد، على جثة شاب افريقي الجنسية تابع لدولة "جامبيا"، مقتولاً داخل شقته بمنطقة المعراج بالبساتين.

تلقي اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، إخطاراً من قسم شرطة البساتين بالعثور على جثة "ادريسا شريف"، ثلاثيني، يحمل جنسية دولة جامبيا، داخل شقته، وبها عدة طعنات في البطن والصدر.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن القاتل طعن المجني عليه 7 طعنات بسلاح أبيض، ثم تركه جثة هامدة ولاذ بالهرب.

وحددت أجهزة الأمن هوية القاتل، وجاري ملاحقته، ولم تتوصل التحريات إلى دوافعه لارتكاب جريمته حتى الآن.

وأمر اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، بسرعة القبض على المتهم وتقديمه للعدالة.