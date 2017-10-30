كاميرات المراقبة تكشف هوية المتهم بسرقة مدير شركة راية بجراج التحرير

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

كشف رجال مباحث قصر النيل، غموض سرقة "لاب توب"، وحقيبة من داخل سيارة مدير بشركة راية للنظم والمعلومات اثناء توقفها بجراج عام التحرير، واتضح أن سائق أُلقي القبض عليه، وراء ارتكاب الواقعة، بأسلوب الضغط على "الشنطة".

تلقى اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، إخطاراً من قسم شرطة قصر النيل، يفيد تعرض "وليد البسيوني 43 سنة، مدير مشروعات شركة راية للنظم والمعلومات، لسرقة سيارته اثناء توقفها بجراج التحرير، وأنه اكتشف عند عودته لقيادة السيارة سرقة حقيبة بداخلها جهاز "لاب توب"، وحقيبة أخرى من داخل شنطة السيارة.

كشفت تحريات المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل، وتفريغ كاميرات المراقبة بجراج التحرير، تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنها تحمل أرقام "هـ أ ق 375" ماركة شيفروليه أفيو ملك، "هند ا ع، 45 سنة"، ربة منزل وأن السيارة كان يقودها زوجها "خالد ف س"، 49 سنة، سائق، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

أمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث الجنائية بالقبض على المتهم وأُلقي القبض عليه بمعرفة قوة أمنية قادها النقيب عمرو مزيون معاون المباحث، وعثر على المسروقات المستولى عليها بحوزته.

بمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "الضغط على الشنطة"، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

تحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.