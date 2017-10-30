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العثور على جثة مولود داخل صندوق قمامه بمستشفى سيد جلال.. والتحريات: "سفاح"

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مصراوي Masrawy

العثور على جثة مولود داخل صندوق قمامه بمستشفى سيد جلال.. والتحريات: "سفاح"

01:11 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

المتهمون

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:
عثرت عاملة نظافة بمستشفى سيد جلال في منطقة باب الشعرية، على وليد ملقاة داخل صندوق قمامة، بطرقة الاستقبال بقسم النساء والتوليد، وكشفت كاميرات المراقبة أن والدة الطفل وجدته تخلصوا منه لحمل والدته سفاحاً به.

تلقى المقدم أحمد ملش رئيس مباحث قسم شرطة باب الشعرية، بلاغًا من وداد م، 59 سنة، عاملة نظافة بمستشفى سيد جلال بأنها اثناء قيامها بأعمال النظافة بطرقة الاستقبال بقسم النساء والتوليد بمستشفى سيد جلال دائرة القسم عثرت على كيس بلاستيك أسود اللون بصندوق القمامة وبداخله جثة طفل حديث الولادة ونفت علمها بالطفل أو ملابسات وفاته.

كشفت التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، ومداخل ومخارج المستشفى أن وراء ارتكاب الواقعة سيدتان وبصحبتهما شخص قائد سيارة ميكروباص بدون لوحات.

حدد رجال المباحث هوية الأشخاص، وهم كل من "ن م ،23 سنة، عاملة بمصنع للأدوية" ووالدة الطفل المتوفى، و"ف م، 64 سنة، ربة منزل وجدة الأولي، و"ايهاب م، 26 سنة، سائق زوج الأولى".

أمر اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، بسرعة القبض على المتهمين، وقاد رئيس المباحث والنقيب عبدالرحمن رجائي معاون مباحث القسم قوة أمنية اسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة.

أقرت المتهمة الأولى، بأنها حملة سفاحاً من المتهم الثالث، منذ حوالي سبعة أشهر، وعقب ظهور علامات الحمل عليها وخشية افتضاح أمرهم قامت بإجهاض نفسها،  بمنزل المتهمة الثانية وتوجهوا للمستشفى بسيارة ميكروباص لتوقيع الكشف الطبي عليها وأثناء ذلك قامت الثانية بالتخلص من جثة الطفل بمكان العثور عليه .
تحرر محضر بالواقعة، وأمر اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات .

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مصراوي Masrawy

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