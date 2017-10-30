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تعليق والد أصغر ضابط شهيد في مأمورية الواحات على حركة تنقلات الداخلية

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مصراوي Masrawy

تعليق والد أصغر ضابط شهيد في مأمورية الواحات على حركة تنقلات الداخلية

01:06 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

تعليق والد أصغر ضابط شهيد في مأمورية الواحات على حركة تنقلات الداخلية

الشهيد أحمد حافظ شوشة

 

كتب – فتحي سليمان:

علق حافظ شوشة، والد الشهيد الملازم أحمد حافظ، أصغر ضابط شهيد في العمليات الخاصة، الذي استشهد في حادث الواحات، على حركة نقل عدد من قيادات وزارة الداخلية التي أجراها الوزير مجدي عبد الغفار، مساء السبت، " يادوب نارنا بردت شوية".

وشملت حركة التنقلات، تحريك اللواء محمود شعراوي رئيس جهاز الأمن الوطني من منصبه، واللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم المصري، رئيس جهاز الأمن الوطني بالجيزة، واللواء مجدي أبو الخير، مدير إدارة العمليات الخاصة بإدارة الأمن المركزي.

وأضاف "شوشة" في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه بعث رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح لمطالبته بتسريع وتيرة القضاء على الإرهابيين للثأر من هؤلاء الخونة.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه باستمرار تحلي جميع الأجهزة المعنية بأعلى درجات الاستعداد لمواجهة الجماعات الإرهابية وملاحقتها.

وأضاف حافظ شوشه على حركة التغييرات قائلاً: "يادوب حسيت إني ارتحت شويه، انا ابني الوحيد استشهد فدا ، واللي حصل كتير أوي".

"المخطئ لازم يتجازى مهما كان هو مين".. أكد شوشه مبرراً "عشان دم الشهداء ميروحش هدر".

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مصراوي Masrawy

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