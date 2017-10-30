من هو عبدالقادر عبدالغني عضو الجماعة الإسلامية الذي ألقت الداخلية القبض عليه اليوم؟

كتبت- مادي غيث:

أعلنت وزارة الداخلية ضبط عبدالقادر عبدالغني أحد قيادات الجماعة الإسلامية الهارب من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد في قضية اقتحام وتخريب مركز شرطة ببا عقب فض اعتصام رابعة.

ويستعرض مصراوي أبرز المعلومات عن عبدالقادر عبدالغني:

- عبد القادر عبدالوهاب عبدالغنى عبدالجواد 50 عاما، من محافظة بنى سويف ويقيم بمركز ببا، مواليد عام ديسمبر عام 1967 وحاصل على بكالوريوس هندسة.

- أعلن عبد القادر عبدالوهاب انتماءه للجماعات الإسلامية عام 1984.

- تولى عبدالقادر منصب أمير حزب البناء والتنمية في محافظة بني سويف بعد مقتل الأمير السابق في التسعينات.

- سبق ضبط المتهم خلال الفترة من عام 1994 حتى عام 2006 لانضمامه بصفوف كوادر الجماعة الإسلامية.

- عاود نشاطه مره أخرى مع الجماعات الإسلامية عقب أحداث يناير 2011

- صدر قرار من الرئيس المعزول محمد مرسي بتعينه بمجلس شورى النواب عام 2012.

- صدر الحكم عليه، فى القضية رقم 1169 لسنة 2014 جنايات مركز ببا " اقتحام وتخريب مركز شرطة ببا عقب فض اعتصام رابعة.

- تم القبض عليه الاثنين 30 أكتوبر 2017 من قبل قوات الأمن، لهروبة من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد في قضية اقتحام وتخريب مركز شرطة ببا عقب فض اعتصام رابعة.