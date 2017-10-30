الأرصاد: طقس الثلاثاء "معتدل".. والعظمى بالقاهرة 27

كتبت - مادي غيث:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء طقس معتدل نهارًا على معظم أنحاء الجمهورية، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في أخره.

وقالت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، إن الرؤية في الشبورة المائية ستقل صباحًا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمال البلاد، كما أن هناك فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فين مابين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في المدن والمحافظات:

"الصغرى - العظمى":

القاهرة 21 - 27

الإسكندرية 18 26

مطروح 17 25

بورسعيد 18 26

دمياط 19 26

بلطيم 19 26

الإسماعيلية 15 28

السويس 16 28

العريش 16 27

نخل 09 26

طابا 17 27

الطور 19 29

مرسى علم 21 30

الغردقة 19 29

شرم الشيخ 21 29

رفح 16 25

كاترين 10 24

سيوة 12 26

المنيا 14 28

الفيوم 17 28

رأس سدر 17 28

أبوسمبل 16 31

وسط الدلتا 19 27

أسيوط 14 28

سوهاج 15 28

الأقصر 14 30

أسوان 16 31

شلاتين 22 30

حلايب 17 27

الوادى الجديد 12 29

قنا 17 29 ​