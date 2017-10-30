إحالة 5 أطباء للتحقيق تغيبوا عن العمل في أسيوط
إحالة 5 أطباء للتحقيق تغيبوا عن العمل في أسيوط
01:17 م الإثنين 30 أكتوبر 2017
مستشفى أبنوب المركزي
أسيوط – أسامة صديق:
أحال اللواء أشرف البيه، رئيس مركز ومدينة أبنوب، بمحافظة أسيوط، اليوم الاثنين، 5 أطباء بمستشفى أبنوب المركزي، للتحقيق، لتغيبهم عن العمل دون سند قانوني.
وقال رئيس المركز، إنه لوحظ استياء المرضي المترددين على المستشفى، وتم تكليف بعض الأطباء لتوقيع الكشف على المرضى وإحالة الأطباء المقصرين للتحقيق.
وأضاف رئيس المركز، أنه تم المرور على الوحدات الصحية ببعض القرى التابعة للمركز للتأكد من تواجد الأطباء وطاقم التمريض وضمان توافر الأمصال حيث تم المرور على الوحدة الصحية بالعقب والوحدة الصحية بالشهابية.
قال أحمد ثابت، نائب رئيس المركز، إنه يتم تنظيم حملات مستمرة على الإدارات الخدمية والتأكد من تواجد الموظفين وتقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين، بالإضافة إلى المرور على الوحدات الصحية للتأكد من تواجد الأطباء والصيادلة والممرضين والأخصائيين.
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