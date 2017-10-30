أخبار عاجلة

مساء الأنوار - حلقة الإثنين 30 أكتوبر 2017 -
"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ" -
مساء الأنوار - لقاءات مع الفائزين ببطولة إفريقيا وبطولة العالم للكيك بوكس -
اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي" -
مساء الأنوار - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات الأسبوع مع ك. أحمد الشناوي -
مساء الأنوار - تحليل مباراة الزمالك ووادي دجلة مع ك.محمد فاروق وك. علي ماهر -
بعد توقف 27 عاما.. انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية إلى العراق -
عبدالمنعم سعيد: يجب تخصيص أحدث الأسلحة لقوات الأمن للتغلب على الإرهاب -
«BMW» تسعى للتأكد من سلامة نظام الخرائط في سياراتها ذاتية القيادة -
«رينو» تطرح «كابتشر» في الأسواق العالمية في هذا الموعد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إحالة 5 أطباء للتحقيق تغيبوا عن العمل في أسيوط

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إحالة 5 أطباء للتحقيق تغيبوا عن العمل في أسيوط

01:17 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

إحالة 5 أطباء للتحقيق تغيبوا عن العمل في أسيوط

مستشفى أبنوب المركزي

أسيوط – أسامة صديق:

أحال اللواء أشرف البيه، رئيس مركز ومدينة أبنوب، بمحافظة أسيوط، اليوم الاثنين، 5 أطباء بمستشفى أبنوب المركزي، للتحقيق، لتغيبهم عن العمل دون سند قانوني.

وقال رئيس المركز، إنه لوحظ استياء المرضي المترددين على المستشفى، وتم تكليف بعض الأطباء لتوقيع الكشف على المرضى وإحالة الأطباء المقصرين للتحقيق.

وأضاف رئيس المركز، أنه تم المرور على الوحدات الصحية ببعض القرى التابعة للمركز للتأكد من تواجد الأطباء وطاقم التمريض وضمان توافر الأمصال حيث تم المرور على الوحدة الصحية بالعقب والوحدة الصحية بالشهابية.

قال أحمد ثابت، نائب رئيس المركز، إنه يتم تنظيم حملات مستمرة على الإدارات الخدمية والتأكد من تواجد الموظفين وتقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين، بالإضافة إلى المرور على الوحدات الصحية للتأكد من تواجد الأطباء والصيادلة والممرضين والأخصائيين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • قطع التيار الكهربائي 3 أيام لمدة 3 أسابيع في منفلوط بأسيوط

    أخبار

  • مقتل وإصابة اثنين في مشاجرة لخلاف على المرور بأسيوط

    أخبار

  • صوت فتاتين مخدرتين بتروسيكل يكشف اختطافهما بأسيوط (صور)

    أخبار

  • التحقيق في مصرع طالب إعدادي سقطت عليه عارضة مرمى حديدية بأسيوط

    أخبار

إعلان

cef45acf07.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
اليوم.. الحكم على "مشاغب" وآخرين في قضية "اقتحام الأمن الوطني"

اليوم.. الحكم على "مشاغب" وآخرين في قضية "اقتحام الأمن الوطني"

"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ"

"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ"

اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي"

اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي"

بعد توقف 27 عاما.. انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية إلى العراق

بعد توقف 27 عاما.. انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية إلى العراق