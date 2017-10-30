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بالصور - إزالة 10 حالات تعد على الأرض الزراعية بسوهاج

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مصراوي Masrawy

بالصور - إزالة 10 حالات تعد على الأرض الزراعية بسوهاج

01:14 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

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سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة شمال المحافظة.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة وإزالة أي تعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية فورًا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين.

وأوضح حازم أبو الخير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، أن الوحدة المحلية نظمت حملة بالتعاون مع الجهات الأمنية وبمشاركة عمال ومعدات الوحدة المحلية وإدارات الأملاك والتنظيم والإدارة الزراعية بجهينة بإزالة تلك المخالفات.

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