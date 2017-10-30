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إخلاء مدرسة بسبب حريق في منزل مجاور بسوهاج

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مصراوي Masrawy

إخلاء مدرسة بسبب حريق في منزل مجاور بسوهاج

01:10 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

إخلاء مدرسة بسبب حريق في منزل مجاور بسوهاج

أرشيفية

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أخلت إدارة الحماية المدنية بسوهاج، بإشراف العميد علاء الدين السعيد بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بسوهاج، اليوم الإثنين، مدرسة الشهيد أحمد عبدالمنعم الإعدادية بقرية النغاميش التابعة لإدارة دار السلام التعليمية جنوب المحافظة، بسبب نشوب حريق في منزل مجاور للمدرسة.

وتبين نشوب الحريق بمنزل مكون من طابق واحد يستغل كمطحن غلال ملك مطيع عبدالصبور محمد العبد، عامل ويقيم النغاميش دائرة مركز دار السلام.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمركز دار السلام من السيطرة على الحريق وإخماده، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، ورجح مالك المنزل المذكور أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي.

تم إخطار مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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