مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل مكتب بريد بالفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

أصيب 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء نشبت صباح اليوم الإثنين، داخل مكتب بريد قرية جبلة بالفيوم.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بين مدير مكتب بريد قرية جبلة وأحد الموظفين ما تسبب في وقوع إصابات.

تبين من تحريات مباحث مركز سنورس تحت إشراف العميد هيثم عطا رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، أن خلافا وقع بين مدير المكتب، ويدعى "محمد دسوقي عثمان 33 سنة، ومحمد جمال محمد 32 سنة، موظف بنفس المكتب على خلفية تأخره عن العمل.

وأضافت التحريات إلى حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت بعد ذلك إلى مشاجرة استعان فيها مدير المكتب بشقيقه "أحمد" 22 سنة طالب بالمعهد العالي للتكنولوجيا، وصديقه مصطفى شحاتة عيسى 20 سنة، طالب.

وأشارت التحريات إلى اعتداء صديق شقيق المتهم على موظف البريد "بخنجر" ما تسبب في إصابته بجرح قطعي واشتباه ارتجاج في المخ، بينما أصيب مدير المكتب بأصابات سطحية، تم نقل موظف بريد جبلة لمستشفى الفيوم العام، تحت حراسة أمنية، وأخطرت نيابة سنورس والتي تتولى التحقيق.