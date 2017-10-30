10 معلومات عن الطقوس الملكية في بريطانيا..منها ممنوع لمس الملكة أُثناء التحية

كتبت-فاطمة خالد

ذكر موقع "برايد سايت" الأمريكي، أن هناك أسرار خاصة بالطقوس الملكية في بريطانيا ربما لا يعرفها البعض، منها 10 معلومات عن المناسبات والتواجد بين العامة.

1- تقود الملكة إليزابيث السيارة دون لائحة أرقام، وهي الشخص الوحيد في المملكة التي يحق لها ذلك.

2- تفضل الملكة إليزابيث ارتداء ألوان زاهية، مثل الليموني والأحمر والأصفر والأزرق الفاتح.

3- تحتفل الملكة بعيد ميلادها مرتين، الأول يكون رسمي يحتفل به العديد من الدول، وعيد ميلادها الفعلي وهو 21 أبريل.

4- لا يُسمح للناس العاديين بلمسها حتى أثناء السلام عليها على الرغم من أنها قاعدة معروفة، إلا أنها غالبا ما تُنتهك خاصة من الشخصيات المشهورة.

5- يجب على أفراد العائلة المالكة قبول جميع الهدايا التي يقدمها أي شخص.

6- الملكة لا تمتلك جواز سفر وتستطيع السفر إلى أي دولة، وهذا استثناء للملكة وليس لباقي أفراد العائلة الملكية.

7- العائلة الملكية لا تعيش على نفقة الدولة، لديها مصادر الدخل الخاصة بها، منها عقارات وأصول زراعية، إضافة إلى المنحة السيادية، وهي نسبة ثابتة من الأرباح التي حققتها شركة التاج تعود إلى عام 1760، ووفقا للقانون، فإن الفائض من عائداتها يذهب إلى الخزينة، و 15٪ انتقل إلى الملكة.

8- لا يسمح لعائلة الملكة ممارسة لعبة "مونوبلي" المعروفة ب "لعبة بنك الحظ".

9- أفراد العائلة المالكة اللذين تصل أعمارهم الي 25 سنة يجب أن يحصلون على ترخيص الزواج من الملكة، وفقا لقوانينهم .

10-عندما يتزوج أحد من العائلة الملكية لا يسمح له باعتلاء العرش، حيث تتبع هذه القاعدة الملكة نفسها، فزوجها الأمير فيليب، يوناني الأصل، ليس له الحق في أن يصبح ملكاً.