استقالة الحكومة الكويتية

القاهرة – (مصراوي):

تقدمت الحكومة الكويتية، اليوم الاثنين، باستقالتها إلى أمير البلاد.

ونقلت قناة الميادين الإخبارية عن مصدر قوله إن استقالة حكومة الكويت جاءت بعد تصويت 27 نائباً لاستجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد العبد الله.

وأضاف "سيتم تكليف رئيس الوزراء الكويتي بتشكيل حكومة جديدة خلال الأسبوع المقبل".