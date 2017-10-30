أخبار عاجلة

مساء الأنوار - حلقة الإثنين 30 أكتوبر 2017 -
"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ" -
مساء الأنوار - لقاءات مع الفائزين ببطولة إفريقيا وبطولة العالم للكيك بوكس -
اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي" -
مساء الأنوار - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات الأسبوع مع ك. أحمد الشناوي -
مساء الأنوار - تحليل مباراة الزمالك ووادي دجلة مع ك.محمد فاروق وك. علي ماهر -
بعد توقف 27 عاما.. انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية إلى العراق -
عبدالمنعم سعيد: يجب تخصيص أحدث الأسلحة لقوات الأمن للتغلب على الإرهاب -
«BMW» تسعى للتأكد من سلامة نظام الخرائط في سياراتها ذاتية القيادة -
«رينو» تطرح «كابتشر» في الأسواق العالمية في هذا الموعد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

استقالة الحكومة الكويتية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

استقالة الكويتية

12:56 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

استقالة الحكومة الكويتية

القاهرة – (مصراوي):

تقدمت الحكومة الكويتية، اليوم الاثنين، باستقالتها إلى أمير البلاد.

ونقلت قناة الميادين عن مصدر قوله إن استقالة حكومة الكويت جاءت بعد تصويت 27 نائباً لاستجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد العبد الله.

وأضاف "سيتم تكليف رئيس الوزراء الكويتي بتشكيل حكومة جديدة خلال الأسبوع المقبل".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مجلس الأمة الكويتي ينظر غدا طلب طرح الثقة بوزير شؤون مجلس الوزراء

    أخبار

  • بين تخوف كويتي وتفاؤل بحريني.. مصير مجلس التعاون معلق على أزمة قطر

    أخبار

  • أمير الكويت يحذر: الأزمة الخليجية تحمل في جنباتها احتمالات التطور

    أخبار

  • أمير الكويت يهنأ بمناسبة تأهل لكأس العالم

    أخبار

إعلان

097d6fd783.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
180 ثانية دوري - الدوري المصري ده ولا البريميرليج؟!

180 ثانية دوري - الدوري المصري ده ولا البريميرليج؟!

"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ"

"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ"

اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي"

اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي"

مصرع شخص في حادث مروري بأسوان

مصرع شخص في حادث مروري بأسوان