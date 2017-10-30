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عامل يقتل عشيق زوجته بكرداسة: "مسكته في الدولاب"

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مصراوي Masrawy

عامل يقتل عشيق زوجته بكرداسة: "مسكته في الدولاب"

01:05 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

كتب - محمد شعبان:

لم يدر طالب أن الفصل الأخير في حياته ستدور أحداثه داخل منزل عشيقته القاصر، وأن يكتب زوجها نهايته بعد اكتشافه لعلاقتها الآثمة.

رن جرس هاتف "عبد الرحيم ض."، 20 سنة، عامل، أخبره المتصل بوجود أحد الأشخاص مع زوجته "فاطمة س."، 14 سنة، داخل "عش الزوجية" بمنطقة برك الخيام بكرداسة.

انطلق الشاب رفقة والده صاحب الـ41 عاما قاصدين منزله، وحاولا فتح الباب، واكتشفا أنها مغلق من الداخل، وقبل أن تفتح الزوجة الباب وهي في حالة ارتباك.

راح الأب ونجله يبحثان في كافة الغرف حتى اكتشفا تواجد طالب يدعى "عمر ماهر"، 17 سنة، مختبئًا داخل دولاب الملابس بغرفة النوم.

تعدى العشيق على والد الزوج بعصا خشبية "مقشة" محدثًا إصابته بجرح في الرأس، وحاول الهرب، إلا أن الزوج استل سكينا من المطبخ، وتعدى عليه محدثًا إصابته بجرحين طعنين بالصدر والجبهة، ليسقط غارقا في دمائه، بينما هربت الزوجة، واختبأت أعلى سطح عقار تحت الإنشاء.

وتمكن المقدم إسلام سمير، رئيس مباحث كرادسة، من ضبط الزوجة، وزوجها ووالده والسلاح المستخدمة في الجريمة، ونقل الجثة إلى مشرحة زينهم.

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