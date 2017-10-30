مطاردة في الصحراء تقود المباحث لعصابة سرقة السائقين بمنشأة القناطر

كتب - محمد شعبان:

أحبطت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الإثنين، عملية سطو على سيارة نقل محملة بالقمح بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

تلقى العميد عمرو حافظ، مأمور قسم منشاة القناطر، إخطارا من الملازم أول أحمد عصمت، أنه أثناء مروره لتفقد الحالة الأمنية بالقول الخامس، تلاحظ له توقف سيارة نقل ثقيل محملة بالقمح على جانب الطريق، وبجوارها سيارة ميكروباص، يستقلها 3 أشخاص يحملون أسلحة بيضاء.

ومع اقتراب الضابط والقوة المرافقة له، لاذ الأشخاص الثلاثة بالفرار، وبملاحقتهم أمكن ضبط أحدهم، وبحوزته هاتف محمول وعتلة حديدية إضافة إلى الميكروباص.

أمام المقدم إكرامي البطران، رئيس مباحث منشأة القناطر، أقر المتهم بشروعه وشريكيه في سرقة متعلقات السائق أثناء توقفه لتغيير أحد إطارات السيارة تحت تهديد السلاح.

كما أكد المتهم "إ. ع."، أنهم كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة قائدي السيارات بالإكراه أثناء توقفهم بالطريق.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.