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حل لغز السطو على طرود شحن شركة محمول شهيرة بالجيزة

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مصراوي Masrawy

حل لغز السطو على طرود شحن شركة محمول شهيرة بالجيزة

12:57 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

حل لغز السطو على طرود شحن شركة محمول شهيرة بالجيزة

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:
ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الإثنين، القبض على أحد عناصر تشكيل عصابي، استولوا على 4 طرود شحن خاصة بشركة "أوبي" للمحمول.
البداية أثناء مرور دورية أمنية بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، اشتبه الضابط أحمد عصمت في سيارة ميكروباص يستقلها 3 أشخاص يحملون أسلحة بيضاء.
وطاردت القوة المتهمين الثلاثة، وتمكنت من ضبط أحدهم ويدعى "إسلام ع."، 23 سنة، وبحوزته 4 طرود شحن، أكد الاستيلاء عليها وشريكيه من سائق بشركة "أوبي" أثناء توقفه على جانب الطريق لتغيير إطار سيارة سوزوكي فان تحت تهديد السلاح.
وأمام العميد عمرو حافظ، مأمور قسم منشأة القناطر، أرشد المتهم المضبوط عن شريكيه وهما: "أحمد رونة"، 31 سنة، السابق اتهامه في 13 قضية، و"عيسى أ."، 33 سنة، السابق اتهامه في 5 قضايا.
ويكثف رجال المباحث بقيادة المقدم إكرامي البطران، رئيس مباحث منشاة القناطر، جهودهم لضبط المتهمين الهاربين، ومناقشة المتهم المضبوط عما ارتكبوه من جرائم مماثلة.
حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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مصراوي Masrawy

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