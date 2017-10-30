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حبس 3 متهمين بتهمة تقليد "تذاكر المباريات" بدار السلام

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مصراوي Masrawy

حبس 3 متهمين بتهمة تقليد "تذاكر المباريات" بدار السلام

12:53 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

أرشيفية

كتب - محمود السعيد:
قررت نيابة دار السلام، اليوم الإثنين، حبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بدار السلام.
كشفت التحقيقات، أن المجني عليهما "عمرو. ه" و"عبد الرحمن. خ" طالب، اكتشفا أنهما اشتريا 10 تذاكر لمباراة الأهلي الماضية من شخص عبر "فيس بوك" مقابل 100 جنيه، لكن تبين أنها مقلدة.
وأضافت التحقيقات، أن الضحيتين استدرجا المزور بدعوى رغبة بعض من أصدقائهما شراء تذاكر أخرى، وبإعداد الأكمنة اللازمة أسفرت عن ضبطه وبحوزته 10 تذاكر مقلدة، ومبلغ مالي 1400 جنيه، وبمواجهته أقر بحيازته للتذاكر المقلدة بقصد التصرف فيها بالبيع، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.
وأقر المتهم في التحقيقات أنه تحصل على التذاكر المقلدة من "بلال.ا" نقاش، و "عمرو.إ" صاحب مكتبة وتم القبض عليهما وبحوزتهما جهاز كمبيوتر، وطباعة ألوان، وتليفون محمول خاص بالمتهم الثالث محمل عليه صورة تذاكر المباراة من جميع النواحي، و16 تذكرة مصورة من الأمام، و4 تذاكر مصورة من الخلف، و15 تذكرة مقلدة كاملة التصوير، وإحالتهما للنيابة للتحقيق.

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مصراوي Masrawy

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