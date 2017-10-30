استياء بين نواب لجنة التعليم بالبرلمان بسبب عدم حضور الوزير

كتب- أحمد علي:

أخطر المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، باعتذار الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، عن عدم حضور اجتماع اللجنة اليوم.

وسيطرت حالة من الاستياء بين أعضاء اللجنة، بعد الإعلان.

جاء ذلك قبل بدء انعقاد اجتماع اللجنة الذى كان مقررا عقده الساعة ١٢ ظهر اليوم، برئاسة الدكتور جمال شيحة رئيس اللجنة، وحضور وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى.

وقال مروان، إنه أبلغ رئيس البرلمان باعتذار وزير التعليم منذ يوم الخميس الماضى.

وكان من المقرر ان تستمع اللجنة خلال اجتماعها، إلى وزير التعليم، بشأن قراراته الأخيرة وخطواته نحو تطوير منظومة التعليم، ومنها إلغاء الشهادة الابتدائية، ونظام الثانوية العامة الجديد، وتأجيل العمل بالمدارس اليابانية.

وناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأسبوع الحالى، نحو ٤٠ طلب إحاطة وبيان عاجل حول مشكلات التعليم وتكدس الفصول المدرسية، وتم الاتفاق فى نهاية الجلسة على عقد جلسة استماع للوزير حول كافة مشكلات التعليم بمقر لجنة التعليم.