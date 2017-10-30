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غطاس: وزير التعليم أهان النواب ولا بد من إقالته

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غطاس: وزير التعليم أهان النواب ولا بد من إقالته غطاس: وزير التعليم أهان النواب ولا بد من إقالته

مصراوي Masrawy

غطاس: وزير التعليم أهان النواب ولا بد من إقالته

12:54 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

غطاس: وزير التعليم أهان النواب ولا بد من إقالته

الدكتور سمير غطاس عضو لجنة التعليم

كتب- أحمد علي:
طالب الدكتور سمير غطاس عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بإقالة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.
جاء ذلك بعد إبلاغ المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، اعتذار طارق شوقى عن عدم حضور اجتماع لجنة التعليم اليوم.
وقال غطاس خلال اجتماع لجنة التعلبم، إن الاعتذار عن حضور اجتماع اللجنة يعد إهانة للجنة وللبرلمان أيضا، لافتا إلى أن الوزير يتهرب من مواجهة البرلمان، وهو ما شهدته الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع الماضى.

وأضاف غطاس، أن اللجنة لن تهدأ إلا بعد إقالة الوزير، نظرا لسياساته المتخبطة والتى أثرت سلبيا على التعليم.​

 

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