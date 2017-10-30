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دار الإفتاء توضح حكم تدخين "شيشة" الفواكه

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مصراوي Masrawy

دار الإفتاء توضح حكم تدخين "شيشة" الفواكه

12:53 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

حكم تدخين الشيشة

كتب – محمود مصطفى:

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تدخين الشيشة بجميع أنواعها حرام شرعا، لأنها مضرة وناقلة للأمراض، وأثبت الطب ذلك.

وأضاف عثمان في فتوى له على الفيسبوك عبر صفحة دار الإفتاء المصرية، أن تدخين شيشة "الفواكه" حرام شرعا، لأنها عبارة عن تبغ مخلوط ببعض الفواكه، ومن ثم فهي تدخل في حكم الشيشة بشكل عام.

وأشار أمين الفتوى إلى أن خلط التبغ برائحة النعناع لا يجعله حلالا، فمن الممكن لأي شخص أن يضع بعض الليمون على الخمر، لكن يظل في النهاية لا يزال خمرا.

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