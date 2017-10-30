للرجل- لهذا السبب عليك ممارسة رياضة الرقص قبل العلاقة الحميمة

كتب - بسمة مشالي:

تقدم بعض صالات الألعاب الرياضية دورات رقص غربي مثل ألعاب الزومبا، للرجال والنساء على السواء وبجانب الحصول على جسم رشيق هناك أبعاد خاصة بتحسن الحالة النفسية والصحية خاصةً للرجل وزيادة إفراز هرمون السعادة "السيروتونين".

قالت الدكتورة إيمان عبدالله، استشاري الصحة النفسية، إن رقص الرجال هو الحل الأمثل لعلاج الكثير من المشكلات النفسية والجسدية ويساهم بشكل كبير في عملية تفريغ الطاقة السلبية، كما أنها هامة قبل ممارسة العلاقة الحميمة حيث يكون الرجل قد فرغ شحنته السلبية وتحسنت حالته المزاجية، بالاضافة الى زيادة معدل النشاط لزيادة ضخ الدم في الجسم كله، ومن هنا تتحسن قدرته أثناء العلاقة دون الشعور بالتعب أو الإرهاق.