"مياه القناة": حملة لتطهير الشبكات في السويس والإسماعيلية وبورسعيد

الإسماعيلية _ انجي هيبة:

قال عادل عبدالمنعم المتحدث الإعلامي لشركة مياه القناة والصرف الصحي بمنطقة القناة، اليوم الاثنين، إنه جاري تكثيف العمل في تطهير شبكات شوارع "بنها والشرقية والمطافئ ورضا وشارع سينا، والعريش، ورضا والمدارس، ومنطقة السنترال الرئيسي، وشارع البحري"، بمحافظة الإسماعيلية، لليوم الثاني على التوالي.

وأوضح عبدالمنعم، أن الحملة تتم وفق خطة عمل تم وضعها من خلال برنامج زمني، يتم تنفيذه بكل دقة، ويضمن التواجد المستمر ومتابعة متواصلة لكافة الشبكات والمحطات، سواء في مياه الشرب، أو الصرف الصحي، وبتواجد قيادات الشركة المهندس محمد عبدالسلام رئيس قطاع الإسماعيلية، والمهندس كمال موافي رئيس الحملة، والمهندس حاتم مصطفى رئيس قطاع التخطيط.

وأضاف، سيتم استكمال تطهير الشبكات في قطاعات الشركة الـ 3، في السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.