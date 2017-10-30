أسوان تستضيف الدورة الرابعة لمهرجان طيبة للفنون التلقائية الأحد المقبل

د. ب. أ

تبدأ يوم الأحد المقبل، فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان طيبة الدولي للفنون التلقائية ومسرح الطفل، بمحافظة أسوان، وتستمر حتى يوم الخميس، بمشاركة 13 دولة عربية وإفريقية وأوروبية.

وتقيم الفنانة التشكيلية الأردنية نعمت الناصر معرضًا بعنوان "أسوان.. بعيون أردنية"، ضمن فعاليات الدورة، يضم مجموعة من اللوحات التي استوحتها من زيارتها السابقة لمدينة أسوان.

وقالت هنا مكرم، رئيسة مهرجان طيبة الدولي للفنون بأسوان، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين، إن هذه هي المرة الثانية التي تشارك فيها الفنانة الأردنية بالمهرجان، بعد أن سبق وشاركت في الدورة الثالثة العام الماضي.

وأشارت إلى أن الناصر ستقيم أيضًا خلال المهرجان ورشة رسم بتقنيات مختلفة لأطفال أسوان، لمساعدتهم في التعبير عبر لوحاتهم عن أحلامهم المستقبلية من خلال الخط واللون.

يذكر أن نعمت الناصر ولدت في عمان عام 1956، ودَرَست فن الحفر في كلية الفنون الجميلة - جامعة دمشق.

وأسست "بيت نجم الدين للثقافة والفنون " في مدينة إربد بالأردن، وعملت مديرة ومدربة لفنون الحفر والطباعة في محترف الفنون الجرافيكية التابع للمتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، كما أقامت عشرات المعارض الشخصية وشاركت في الكثير من المهرجانات والمعارض الدولية بأوروبا والبلدان العربية.