مصرع سائق وإصابة زوجته في انقلاب سيارة بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقى سائق مصرعه وأصيبت زوجته في حادث انقلاب سيارة، اليوم الإثنين، بالطريق الزراعى السريع، أمام مصنع سجاد دمنهور، بمحافظة البحيرة.

وقع الحادث أثناء سير السيارة رقم "س ج و 3825 " ميكروباص صغير قيادة "ح.د.م" 45 عاما - سائق مقيم الرمل ثان، بمحافظة الإسكندرية، بالطريق المشار إليه، حيث اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى لانحرافها وانقلابها على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة، وإصابة زوجته "ج.ع.ا" 36 عاما - ربة منزل مقيمة بذات العنوان، باشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالأنف والعين والأذن، ولا يمكن استجوابها.

تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.