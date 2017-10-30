بالصور - "ثقافة الإسماعيلية" يستضيف مسابقة "لمحات من الهند" لطلاب المدارس
بالصور - "ثقافة الإسماعيلية" يستضيف مسابقة "لمحات من الهند" لطلاب المدارس
12:42 م الإثنين 30 أكتوبر 2017
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الإسماعيلية _ انجي هيبة:
استضاف فرع ثقافة الإسماعيلية، التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي، اليوم الاثنين، مسابقة "لمحات من الهند" التي ينظمها مركز "مولانا آزاد" الثقافي الهندي، التابع لسفارة الهند بالقاهرة بالتعاون مع وزارتي التعليم والثقافة.
وتأتي المسابقة في إطار الدورة الثالثة والعشرين، لمسابقة رسم تحمل عنوان "لمحات من الهند" في مختلف محافظات مصر.
وشارك في المسابقة العام الماضي، 10 آلاف طالب وطالبة من مختلف محافظات مصر، بالإضافة إلى مئات الأطفال ليقوموا برسم صور مختلفة للتعبير عن انطباعاتهم عن الهند.
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