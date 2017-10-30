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بالصور.. نفايات طبية في الشارع بطنطا

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مصراوي Masrawy

بالصور.. نفايات طبية في الشارع بطنطا

12:41 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

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الغربية- مروة شاهين:

فوجئ سكان شارع حسن حسيب، بحي ثان طنطا، صباح اليوم الإثنين، بوجود نفايات طبية خاصة بمستشفى خاص ملقاة في الشارع وبها أكياس دم وسرنجات وغيرها من النفايات الخطرة التي تسبب الأمراض والعدوى.

وأبلغ الأهالي الجهات المعنية للتحقيق فى الواقعة، وانتقلت سيارة النفايات الخطرة إلى مكان العثور على المخلفات لرفعها وحرقها وفقا للإجراءات الصحية المتبعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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مصراوي Masrawy

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