الحلقة (18) من "حدود شقيقة": مراسم استقبال القيادات العليا في حضور "سلوى"

كتب : سهيلة حامد منذ 57 دقيقة

شهدت بداية الحلقة (18) من مسلسل "حدود شقيقة" توسلات من جانب "سليم بك" لزوجته "رودينا" ليقنعها بأنه غير متزوج وأن ذهابه لسلوى كان أجل حل مشاكل نساء الضيعة، لكن "مهران" ظل يردد وهو نائم "ماتصدقيهوش".

اجتمع المختار بسيدات الضيعة ليقنعهم بأن سلوى غير مخطئة وأن العيب على أزواجهم الذين يتسللون إليها، وعرض عليهم تناول الغذاء سويًا، وكعادته التقط المختار صورة تذكارية معهم أثناء التفاوض.

توجه مساعد المختار إلى منزل سلوى، وعرض عليها أن تذهب للمختار، غدًا، لتكون في حفل استقبال قيادات عليا بالبلد، ووافقت على العرض.

منح المختار، لقب "الشاعر الأكبر" لنعمان والتقط معه كعادته صورة تذكارية تجمع بينهما.

اندهش المختار من حصوله على رسالة رسمية وصلت إليه من ضيعة أم النور، لأن المعاملات بينهم غير رسمية، لذا طلب من مساعده أن يحضر ممثل "أم النور" بطريقة رسمية.

تبدأ مراسم الاحتفالات في استقبال، نضال، ومجموعة من القيادات العليا في البلد بضيعة "أم النار"، وسط أشعار "نعمان"، ووصلت سلوى وجلست بجانب المختار وسط رفض من نجلها.