محافظ الجيزة: الانتهاء من تطوير حرم منطقة الأهرامات منتصف العام القادم

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال محافظ الجيزة كمال الدالي، إن المحافظة تعمل مع جميع الجهات على سرعة الانتهاء من تطوير المناطق الآثارية، وأنه سيتم الانتهاء من تطوير حرم منطقة الأهرامات خلال النصف الأول من العام القادم.

وأضاف الدالي خلال كلمه له على هامش مؤتمرا صحفيا لبحث سبل تطوير منطقة الأهرامات، أن المحافظة كان لها دور تطوير منطقة الأهرامات وذلك للمساعدة على تنشيط السياحة.

جاء ذلك بحضور السفير الياباني تاكيهيرو كاجاوا، ويحيي راشد زيرالسياحة والدكتور خالد العنانى وزير الأثار واللواء كمال الدالى محافظ الجيزة والدكتور زاهي حواس عالم الآثار، وعدد من قيادات القطاع السياحي بمصر، لمناقشة سبل تطوير منطقة الأهرامات.​