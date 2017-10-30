وزير الأوقاف لمصراوي: إلغاء 12 ألف تصريح لخطباء مكافأة ينتمون للإخوان

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه تم إلغاء 12 ألف تصريح لخطباء مكافأة تابعين للإخوان والجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أن البعض وصف ذلك بالمذبحة، إلا أن الأمر لم يعدو كونه تصفية وتنقية.

وأضاف جمعة في تصريحات لمصراوي، أنه تمت الاستعاضة عن العناصر التي تم الاستغناء عنها بخريجين من الأزهر الشريف لسد العجز، لافتا إلى أن وزارة الأوقاف تعقد كل فترة مسابقات لضم خطباء مكافأة.

وشدد وزير الأوقاف، على أن التأهيل طريق النجاح، لذلك سيتم عقد دورات تدريبية تأهيلية مكثفة للأئمة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى أن تكون وظيفة الإمام "حلما ومطلبا خاصا".