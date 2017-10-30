وزير الآثار: مصر حصلت على مليار دولار من الحكومة اليابانية لإنشاء المتحف المصري الكبير

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال وزير الآثار خالد العناني، إننا نعمل على الاستفادة من الخبرات اليابانية في تطوير منطقة الأهرامات، وأن الحكومة اليابانية وافقت على إعطاء قرض لمصر بمبلغ مليار دولار من أجل إنشاء المتحف المصري الكبير.

وأضاف العناني خلال كلمه له على هامش المؤتمر الصحفي لبحث سبل تطوير منطقة الأهرامات، أن دور الحكومة اليابانية لا يقتصر على القرض فقط وإنما في تدريب العاملين في الآثار وإدارة المتحف المصري الكبير والذي يتم إنشائه على مساحة 500 ألف متر.

ولفت وزبر الآثار إلى أن مشروع تطوير المناطق الآثارية الذي توقف عن العمل منذ عام 2011 عاد للعمل بقوة، مؤكدا أن سوف يتم افتتاح الطرق المؤدية إلى المناطق الآثرية.

جاء ذلك بحضور السفير الياباني تاكيهيرو كاجاوا، ويحيي راشد، زيرالسياحة، والدكتور خالد العنانى وزير الآثار واللواء كمال الدالي محافظ الجيزة والدكتور زاهي حواس عالم الآثار، وعدد من قيادات القطاع السياحي بمصر، لمناقشة سبل تطوير منطقة الأهرامات.​