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وزير الآثار: مصر حصلت على مليار دولار من الحكومة اليابانية لإنشاء المتحف المصري الكبير

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مصراوي Masrawy

وزير الآثار: حصلت على مليار دولار من اليابانية لإنشاء المتحف المصري الكبير

12:34 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

وزير الآثار: مصر حصلت على مليار دولار من الحكومة اليابانية لإنشاء المتحف المصري الكبير

وزير الآثار خالد العناني

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال وزير الآثار خالد العناني، إننا نعمل على الاستفادة من الخبرات اليابانية في تطوير منطقة الأهرامات، وأن الحكومة اليابانية وافقت على إعطاء قرض لمصر بمبلغ مليار دولار من أجل إنشاء المتحف المصري الكبير.
وأضاف العناني خلال كلمه له على هامش المؤتمر الصحفي لبحث سبل تطوير منطقة الأهرامات، أن دور الحكومة اليابانية لا يقتصر على القرض فقط وإنما في تدريب العاملين في الآثار وإدارة المتحف المصري الكبير والذي يتم إنشائه على مساحة 500 ألف متر.

ولفت وزبر الآثار إلى أن مشروع تطوير المناطق الآثارية الذي توقف عن العمل منذ عام 2011 عاد للعمل بقوة، مؤكدا أن سوف يتم افتتاح الطرق المؤدية إلى المناطق الآثرية.

جاء ذلك بحضور السفير الياباني تاكيهيرو كاجاوا، ويحيي راشد، زيرالسياحة، والدكتور خالد العنانى وزير الآثار واللواء كمال الدالي محافظ الجيزة والدكتور زاهي حواس عالم الآثار، وعدد من قيادات القطاع السياحي بمصر، لمناقشة سبل تطوير منطقة الأهرامات.​

 

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