أول رحلة طيران منتظمة من ميلانو تصل إلى شرم الشيخ

كتب- طه عبيد:

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي اليوم الاثنين، أولى الرحلات المنتظمة لشركة إير كايرو من مدينة ميلانو الإيطالية، وقامت الشركة بتشغيل خطين منتظمين من مدينة ميلانو إلى كلٍ من شرم الشيخ، ومرسى علم، التي تصل إليها أولى رحلاتها المنتظمة في ديسمبر القادم.

وقال ياسر الرملى رئيس الشركة، إنه من المنتظر أن تقوم الشركة بتكثيف تشغيلها انطلاقا من هذه النقاط خلال موسم الصيف القادم، بالإضافة إلى افتتاح خطوط منتظمة أخرى من مختلف المدن الكبرى بشمال ووسط إيطاليا إلى مناطق الجذب السياحي بمصر، هذا بخلاف التشغيل العارض من جميع أنحاء إيطاليا طوال العام، وذلك وفقا لاستراتيجية الشركة في التوسعة بالسوق الإيطالي.

الجدير بالذكر أن شركة إير كايرو تقوم بتنفيذ استراتيجية وزارة الطيران المدني، بالقيام بدور وطني هام في دعم أهم روافد الاقتصاد القومي، وذلك من خلال دعمها السياحة المصرية بالتشغيل المنتظم المباشر لحوالي ٦٥ رحلة أسبوعيا من ١٥ مدينة في ١١ دولة أوروبية.​