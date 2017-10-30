اليوم.. وزير الطيران يفتتح عمليات التطوير بقرية البضائع

كتب– طه عبيد:

يفتتح وزير الطيران المدني شريف فتحي اليوم الاثنين، عمليات التطوير بقرية البضائع لشركة مصر للطيران للشحن الجوي، وذلك بمبني البضائع الجديد بجوار الساحة المبردة بمبني الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي.

يحضر الافتتاح صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ولفيف من قيادات الطيران المدني.​