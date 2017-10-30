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اليوم.. وزير الطيران يفتتح عمليات التطوير بقرية البضائع

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مصراوي Masrawy

اليوم.. وزير الطيران يفتتح عمليات التطوير بقرية البضائع

12:30 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

اليوم.. وزير الطيران يفتتح عمليات التطوير بقرية البضائع

وزير الطيران المدني شريف فتحي

كتب– طه عبيد: 

يفتتح وزير الطيران المدني شريف فتحي اليوم الاثنين، عمليات التطوير بقرية البضائع لشركة للطيران للشحن الجوي، وذلك بمبني البضائع الجديد بجوار الساحة المبردة بمبني الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي.

يحضر الافتتاح صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ولفيف من قيادات الطيران المدني.​

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