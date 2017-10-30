قطع التيار الكهربائي 3 أيام لمدة 3 أسابيع في منفلوط بأسيوط

أسيوط – أسامة صديق:

أعلن المهندس علي غلاب، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط بمحافظة أسيوط، اليوم الاثنين، انقطاع التيار الكهربائي، بدء من يوم غد الثلاثاء إلى الخميس، من الساعة 7 صباحًا إلى 3 عصرًا ولمدة 3 أسابيع.

وأوضح رئيس المركز، أن ذلك يأتي في إطار تجديد خطوط الجهد، وربط مركز منفلوط بشبكات جديدة، وناشد المواطنين بأخذ احتياطاتهم إلى حين انتظام عودة التيار الكهربائي للمركز بشكل منتظم بعد تجديد الخطوط.